Liga de Amigos do Hospital de Braga angaria 291 mil euros para equipamento médico

Luís Moreira Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Fundo Solidário criado, em abril, pela Liga de Amigos do Hospital de Braga angariou 291 mil euros, o que permitiu a aquisição de quatro ventiladores, um detetor digital para Raio-X, 20 monitores de sinais vitais, 15 suportes pendentes para cuidados intensivos, oito aparelhos "walkie-talkies", um ecoendoscópio e uma Central de Monitorização.

Fonte da unidade de saúde adiantou, esta segunda-feira, que, "antes da criação deste fundo, a Liga de Amigos já tinha oferecido ao Hospital dois videolaringoscópios, fruto de doações provenientes da população bracarense".

Após a identificação das necessidades existentes e de acordo com as prioridades previamente definidas pelo Hospital, - acrescenta - estes equipamentos serão distribuídos por diferentes áreas hospitalares, cumprindo assim com o desígnio da sua melhor rentabilização e utilização imediata.

"A rápida mobilização da sociedade civil para esta causa reflete a enorme generosidade que, desde o primeiro momento, diversos empresários, associações profissionais e centenas de cidadãos nela colocaram, associando-se-lhe como forma de apoio a todos os profissionais de saúde que se encontram na linha da frente no combate a esta pandemia", diz o Hospital, em jeito de prestação de contas.