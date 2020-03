Liga de amigos do Hospital de Braga anuncia criação de fundo solidário

JN Ontem às 22:49 Facebook

Em comunicação conjunta, a Liga de Amigos do Hospital de Braga e a Administração anunciaram a criação de um Fundo Solidário para apoiar a compra de equipamentos imprescindíveis no combate à pandemia de Covid-19.

Mediante o valor monetário disponível no fundo solidário, a declaração dos equipamentos necessários fica ao encargo da Administração do Hospital, que posteriormente designará um responsável pelas ordens de compra. A direção da Liga de Amigos responsabiliza-se pela monitorização das contas.

Numa primeira fase, o fundo centra-se essencialmente na aquisição de ventiladores.

Os donativos devem ser efetuados a partir do IBAN PT50003501710020489533086. Quem pretender o recibo do donativo deve enviar os respetivos dados para o email ligadeamigosdohospitaldebraga@gmail.com, adicionando o comprovativo de transferência.

Com 220 casos de coronavírus confirmados, Braga encontra-se em sétimo lugar no relatório divulgado pela Direção-Geral de Saúde esta terça-feira, com um total de 7443 infetados, 160 mortes e 43 recuperados em Portugal.