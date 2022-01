Linha alternativa online à Saúde 24 para Braga

Sandra Freitas Hoje às 20:46 Facebook

Parceria com Escola de Medicina prevê apoio clínico para avaliação de sintomas e acompanhamento de doenças.

Uma parceria entre o Município de Braga e o Centro de Medicina P5, da Universidade do Minho (UMinho), vai permitir que os cidadãos do concelho passem a ter acesso a um serviço de saúde online para avaliação de sintomas e acompanhamento de doenças, funcionando como um complemento aos centros de saúde, hospitais ou às linhas telefónicas como a Saúde 24. Ao mesmo tempo, o protocolo vai garantir formação em primeiros socorros a todos os alunos do 12º ano.

Através do site, da aplicação móvel ou de uma linha telefónica, "damos a oportunidade de as pessoas esclarecerem alguma dúvida sobre um sintoma", exemplifica o presidente da Escola de Medicina da UMinho e do P5, Nuno Sousa, apontando, também, benefícios do serviço para quem lida com pessoas em situações vulneráveis. "As equipas de ação social que fazem visitas domiciliárias podem passar a ligar para tirar dúvidas sobre alguma doença dos utentes", atesta o responsável, sublinhando que o P5, uma espécie de clínica online, "trabalha na prevenção, na avaliação de sintomas dos utentes e, também, na monitorização e gestão das doenças crónicas".

A par do apoio clínico online, a parceria prevê ações de literacia da saúde para estudantes. Os profissionais vão, ainda, "ministrar formações em primeiros socorros a todos os alunos do 12º ano das escolas secundárias e profissionais do concelho", adianta o Município, revelando que, para concretizar o projeto global, será transferido um apoio de 100 mil euros para o Centro de Medicina Digital.

Segundo o presidente da Câmara, Ricardo Rio, "a pandemia veio conferir urgência à necessidade de criar e disponibilizar meios alternativos aos presenciais e às linhas telefónicas existentes". O protocolo será votado na próxima reunião do Executivo Municipal.