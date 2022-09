Luxúria Canibal arrasa política cultural de Braga

Luís Moreira e Sandra Freitas Hoje às 20:12 Facebook

Músico, que é vereador do PS, criticou falta de diversidade. Rio diz que é uma visão distorcida da realidade.

"O município de Braga não tem uma verdadeira política cultural pública". A acusação partiu ontem do vereador do PS, o conhecido músico Adolfo Macedo (Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta) e foi feita a propósito da moção ontem votada por unanimidade na reunião do Executivo, de apoio à candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura (CEC) 2027 e que prevê um investimento de 25 milhões de euros.

Em resposta, Ricardo Rio disse que o músico dos Mão Morta "tem uma visão parcelar e distorcida do que é a cultura em Braga", tese que exemplificou com os seis eventos, para além da Noite Branca, que decorreram ou ainda decorrem na cidade e numa ótica de diversificação.