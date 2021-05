Luxúria Canibal: "Ricardo Rio é tão mau ou pior do que Mesquita"

Luís Moreira Hoje às 08:56 Facebook

Adolfo Macedo coordena candidatura do PS a Braga mas ataca antigo autarca e explica porque há quatro anos se juntou à CDU.

Adolfo Macedo, bracarense, jurista do Parque Nacional da Peneda-Gerês, 61 anos, e cantor rock, com a alcunha de Luxúria Canibal, foi indigitado para coordenar o programa eleitoral da candidatura do socialista Hugo Pires, à Câmara de Braga.

Ao JN diz que os últimos mandatos de Mesquita Machado foram "horríveis" e que o mesmo sucede com "o deserto" do presidente atual, Ricardo Rio. Garante que a candidatura de Pires é aberta e plural, tem um projeto e um rumo para a cidade, que os socialistas locais acabarão por aceitar. Sobre o apoio dado à CDU em 2017, diz que Carlos Almeida fazia oposição, ao contrário dos atuais vereadores socialistas.