Luzes de Natal ficaram acesas para que a rua não ficasse às escuras

A fachada da Junta de Freguesia de S. Victor, no centro de Braga, ainda não se despediu das iluminações de Natal, porque o brilho que emanam foi, nos últimos três meses, mais relevante do que nunca.

Os enfeites serviram para aliviar a escuridão daquela rua, enquanto a EDP Distribuição não substituiu as luminárias LED, que deixaram de funcionar no final de outubro. A empresa acabou por solucionar o problema, ontem à tarde, depois do contacto do JN.

"Normalmente, por esta altura, já teríamos desligado as iluminações de Natal, mas, em jeito de protesto simbólico, a Junta decidiu manter as iluminações natalícias. E, apesar da EDP ter resolvido o problema na Rua de S. Victor, vamos manter as luzes de Natal ligadas, enquanto diversas entidades não arranjarem as luminárias fundidas noutras zonas da freguesia", adiantou o autarca Ricardo Silva, sublinhando que a inércia no arranjo de iluminação pública levou, nos últimos três meses, a um sentimento de insegurança e onda de assaltos numa das principais artérias da freguesia.