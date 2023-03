"Magna Augusta" junta cinco tunas académicas em Braga

A 6.ª edição do "Magna Augusta", festival de tunas académicas, vai realizar-se no Altice Forum Braga, no dia 11 de março, a partir das 21 horas.

"Cinco tunas, das mais diversas partes do país, vêm representar o melhor que se faz, não só nas suas instituições de ensino superior, como também a cultura das suas respetivas regiões", explica a organização.

Em concurso estarão os Gatunos (Tuna Académica da Politécnico do Porto), a Trovantina (Tuna do Instituto Politécnico de Leiria), a TAFDUP (Tuna Académica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto) e a IN VINUS TUNA (Tuna Masculina da Escola Superior de Comunicação).

PUB

Em palco, extra concurso, vai também estar a TUM"ACANÉNICA (Tuna Mista da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria).

Os bilhetes custam oito euros e estão à venda no Altice Forum Braga e na Ticketline.

A organização é da Augustuna - Tuna Académica da Universidade do Minho.