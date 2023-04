Mais de 200 espetáculos para reviver Bracara Augusta

Ricardo Reis Costa Hoje às 19:22 Facebook

Braga Romana está de volta, entre os dias 17 e 21 de maio, com mais de 72 horas de programação e cerca de 200 espetáculos em palco, numa iniciativa que pretende recordar o modo de vida de Bracara Augusta.

"Ao longo de cinco dias, é recriado todo o bulício das urbes romanas, para que todos possam partilhar o legado cultural dos antepassados, a história, o património e os costumes que fazem hoje a identidade coletiva de Braga", refere a autarquia.

Em comunicado, a Câmara sublinha que a edição deste ano terá uma "programação repleta de novidades", desde logo "com uma aposta no teatro clássico conciliada com a visão da História através das media arts, o incremento da inovação nas visitas ao património, assim como a presença da comunidade escolar e grupos internacionais" em atividades.