Mais de 70 patentes nasceram da união da Bosch e da UMinho

Sandra Freitas Hoje às 21:21

Parceria criada em 2013 já envolveu 750 pessoas para trabalhar na condução autónoma e fábricas do futuro.

A parceria assinada em 2013 entre a Bosch Braga e a Universidade do Minho (UMinho) resultou, ao fim de oito anos, na criação de mais de 70 patentes direcionadas para a condução autónoma e digitalização industrial, fruto de um investimento de 165 milhões. Cerca de 750 pessoas, desde alunos a engenheiros, estiveram no projeto, mas há já uma nova candidatura a fundos comunitários à espera de aprovação, de 64 milhões de euros, que deverá envolver mais 300 quadros qualificados.

Os resultados e as principais inovações criadas a partir de Braga estiveram, ontem, expostas no evento "Next-DrivingTomorrow", no Altice Forum Braga. Na área automóvel, entre as soluções estão sensores que dão informação sobre a condição de piso, que monitorizam o condutor e passageiros no interior do veículo autónomo, mas também sistemas de comunicações entre veículos, peões e infraestruturas.