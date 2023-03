Mais de cinco milhões de euros para reabilitar 146 casas em Braga

O Bairro das Andorinhas, em Braga, está a receber obras de mais de 5,7 milhões de euros, que permitirão fazer a "reabilitação integral" de 146 fogos habitacionais, quer públicos, quer privados.

Em comunicado, a Câmara de Braga refere que se trata de uma intervenção realizada no âmbito do programa "1.º Direito" e da Estratégia Local de Habitação.

Para o vereador João Rodrigues, estas intervenções, "feitas em habitações públicas e privadas", são o início de um "processo revolucionário no que à dignidade da habitação diz respeito" em Braga.

"São obras totais, de interior e exterior dos apartamentos e dos respetivos prédios, que vão garantir casas mais confortáveis e eficientes para que mais bracarenses possam viver de forma condigna", garantiu o responsável pelo pelouro da Habitação.

Segundo a autarquia, a empresa municipal BragaHabit regista 12 candidaturas aprovadas para a reabilitação integral de 146 fogos do seu parque habitacional, tendo assinado contratos de comparticipação financeira com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) que totalizam um investimento global de 5,7 milhões de euros.

Citado no mesmo texto, o administrador da empresa, Carlos Videira, reforça que estas intervenções são realizadas tanto no parque municipal de habitação como em habitações privadas, sendo "essenciais para melhorar a qualidade de vida da população".

"Para além das obras nas habitações que são propriedade municipal, nos próximos dias serão também submetidas, com o apoio da BragaHabit e do Município, as candidaturas dos proprietários privados ao 1.º Direito, enquanto beneficiários diretos", referiu.

Segundo a Câmara de Braga, as intervenções nos vários blocos do Bairro das Andorinhas deverão ser executadas até ao final de 2023.