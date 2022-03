Mais de mil galinhas desnutridas alertam autoridades

Chegaram a matadouro de Braga vindas de um aviário em Guimarães. Gerente garante que está tudo "direitinho".

Mais de mil galinhas subnutridas enviadas para um matadouro em Braga fizeram soar o alerta relativamente às condições de um aviário em Barco, Guimarães. As autoridades deslocaram-se à exploração, na quarta-feira de manhã, onde já só encontraram cerca de 30 aves.

Segundo informação da GNR, "foi o estado de extrema magreza em que as aves chegaram que fez com que os responsáveis do matadouro fizessem a denúncia". Ontem, segundo a GNR, as aves ainda não tinham sido abatidas.