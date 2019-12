Mais um dia de buscas sem encontrar septuagenário desaparecido

Joaquim Gomes Hoje às 19:52 Facebook

As buscas para localizar um septuagenário, desaparecido desde quinta-feira à noite, em Braga, terminaram este sábado, mais uma vez sem resultados. Efetivos da GNR e Bombeiros Voluntários de Braga andaram por rios e montes de freguesias a sul da cidade.

António Rodrigues Faria, de 72 anos, surdo-mudo, residente na localidade de Forca, em Lomar, no concelho de Braga, apanhou um autocarro dos Transportes Urbanos de Braga, até perto da Igreja Paroquial de Penso São Vicente, tendo o motorista, ao chegar à última paragem, informado o septuagenário que acabara o percurso. Decidiu sair do veículo, apesar de poder voltar a Lomar.

Ao princípio da noite de quinta-feira, António Faria foi visto a caminhar pela freguesia de Penso São Vicente, tendo parado num café, onde bebeu um copo de vinho, mas sem ser acompanhado pelo jantar, o que não é habitual, conforme os seus familiares explicaram ao JN, já durante este sábado, aquando das buscas em que também colaboraram.

O septuagenário apresentava ultimamente alguns problemas de saúde e era acompanhado no Serviço de Psiquiatria do Hospital Central de Braga.

Na ocasião do seu desaparecimento, António Rodrigues Faria vestia um kispo verde, com galochas também verdes, levava um guarda-chuva de cor azul.

As buscas, dirigidas pelo sargento-ajudante Marco Mota, comandante do Posto da GNR de Braga, incluíram dois cães-pisteiros da GNR e elementos da Companhia 1.1 do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), bem como vários operacionais dos Bombeiros Voluntários de Braga, que desde manhã cedo bateram as zonas de rio e de monte envolventes às freguesias de Lamas e de Penso São Vicente, inclusivamente, logo pela manhã, as margens do Rio Leda, um dos afluentes do Rio Este.

No primeiro dia do desaparecimento, quinta-feira, a PSP e os Bombeiros Voluntários de Braga começaram por incidir as buscas na zona urbana do Monte Picoto e na freguesia de Lomar, tendo nos últimos dois dias ganho outra dinâmica, com a intervenção da GNR, que colocou logo todas as suas valências operacionais empenhadas nas buscas terrestres.