Mais um morto no Asilo de São José em Braga. É a quarta vítima de Covid-19

Joaquim Gomes Hoje às 16:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi confirmado, esta quarta-feira, mais uma morte, a quarta, no Asilo de São José, em Braga. Vítima é um homem com 86 anos, que faleceu no Hospital Central de Braga, segundo apurou o JN.

A vítima, que tinha complicações respiratórias, viu o estado de saúde muito agravado na sequência de infeção pela Covid-19, tendo sido transportada de emergência pelos Bombeiros Sapadores de Braga, o INEM e a Cruz Vermelha.

Trata-se do quarto utente daquele lar de idosos a falecer no Hospital Central de Braga, face à pandemia que terá atingido mais de um terço dos 106 utentes da instituição.

Para ajudar, a Câmara Municipal de Braga mandou realizar testes a todos os utentes e colaboradores da instituição, cujos resultados acusaram positivo em cerca de 50.