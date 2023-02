Major Manuel Moreira assume comando subregional do Cávado

O major Manuel Moreira, da GNR, é o novo comandante subregional do Cávado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), sendo um oficial superior com dez anos de experiência no meio. Tomou posse esta quarta-feira de manhã.

Atualmente em Lisboa, no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, o major Manuel Moreira esteve dez anos na área de proteção e socorro, ao comandar, no Minho, o então Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS).

Manuel Moreira, ainda com a patente de capitão, foi o percursor do primeiro socorro transfronteiriço Minho/Galiza, quando interveio no grave acidente de viação ocorrido em Lobios, na Estrada 312, acorrendo ao sinistro a partir da Portela do Homem.

De acordo com as primeiras informações, a nomeação do oficial superior da GNR foi bem recebida no setor, por conhecer o território e pelo bom relacionamento que mantém com as forças de socorro e salvamento e os órgãos de polícia criminal.

Manuel António da Silva Moreira, major de infantaria, de 37 anos de idade, é natural de Valongo, distrito do Porto, tendo sido este atual oficial superior da GNR o responsável pelos principais resgates no Gerês, quando não existia um Posto de Montanha.

Iniciou a carreira em 2009 como adjunto do Núcleo de Educação Física e Desportos, da GNR, ingressando em 2012 no Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), atual Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) GNR, assumindo antes funções no Centro de Meios Aéreos de Arcos de Valdevez e no Centro de Meios Aéreos de Baltar, concelho de Paredes.

Em 2015 assumiu o comando da 4ª Companhia do GIPS, sediada em Braga, tendo sido responsável desta força nos distritos de Viana do Castelo e Braga, para o desenvolvimento do ataque inicial terrestre e helitransportado aos incêndios rurais, bem como busca e resgate em ambiente de montanha em toda a área do Parque Nacional Peneda-Gerês, ação com que se destacou.

Desde 2018 e até 2021 exerceu funções de comandante da Companhia 11, atual Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), pelo que é desde então responsável desta força para a primeira intervenção em incêndios rurais e as demais missões de proteção e socorro, tendo nesse período como sua área de responsabilidade os distritos de Braga, Viana do Castelo e Porto.

Manuel Moreira possui mestrado em Ciências Militares (Especialidade Segurança), pela Academia Militar, e também pós-graduação em Medical Response to Major Incidents, este pelo European Society for Trauma and Emergency Surgery e igualmente uma pós-graduação em Ciências Militares e Policiais, pelo Instituto Universitário Militar, entre outras formações.