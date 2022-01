Margarida foi a primeira a nascer em Braga

Emília Monteiro Hoje às 18:34 Facebook

Chama-se Margarida a primeira bebé a nascer em 2022 no Hospital de Braga. Com 3.225 quilogramas, a filha de uma advogada e de um investigador da Universidade do Minho nasceu, às 10.44 horas do primeiro dia do ano.

"É sempre um acontecimento especial nascer no primeiro dia do ano", disse Tiago Fernandes, o pai da recém-nascida. Ana Rita Sabino Castiço da Silva, 30 anos, e Tiago Fernando Morais Fernandes, de 31, são naturais de Braga mas vivem na Póvoa de Lanhoso.

O parto estava previsto para o último dia do ano mas Margarida, com 40 semanas de gestação, não teve pressa de nascer. "O que importa é que correu tudo bem e que ela está bem", finalizou o pai.