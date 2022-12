Mau tempo em Braga já obrigou a fechar algumas ruas

A chuva forte e persistente que se tem verificado durante a tarde desta quinta-feira, em Braga, já obrigou a fechar algumas ruas pelo concelho, que ficaram alagadas, adiantou ao JN o coordenador da Proteção Civil municipal, Vítor Azevedo.

Segundo o responsável, em Lamas foi necessário fechar a estrada que liga a freguesia a Trandeiras. Já em Mire de Tibães, as ruas do Caim e Abades de Tibães, perto da capela de Nossa Senhora do Ó, também, tiveram que ser interditas à circulação automóvel, por estarem alagadas.

Desde ontem, a Rua Maria Amélia Bastos Leite e o túnel junto ao hotel Meliá, também foram fechados ao trânsito "por precaução", adiantou Vítor Azevedo, assegurando que na zona mais urbana da cidade os carros continuam a poder circular, apesar das poças de água que se vão gerando à conta da chuva intensa.