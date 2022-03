Medicina Legal recolhe ADN em cemitério por suspeita de profanação

Luís Moreira Hoje às 10:19 Facebook

O Instituto de Medicina Legal recolheu, no cemitério de Braga, por ordem do Ministério Público (MP), vestígios de ADN dos restos mortais de um indivíduo que, em 2016, se afogou no rio Homem, quando fugia à GNR de Vila Verde.

Ao que o JN soube, a recolha, em janeiro, deve-se ao facto de a mãe do falecido, André Rato, que tinha 22 anos, querer saber qual a razão pela qual a campa foi remexida, para ter a certeza de que os restos mortais são os do filho, ali enterrado.

A recolha de ADN - acompanhada por um magistrado - ocorreu por ocasião da trasladação das ossadas para outro local, não se tendo, por isso, procedido a exumação. Até agora, o Instituto não produziu as conclusões. A mãe, Maria Beatriz Eusébio, pedira a reabertura do inquérito, o que o Ministério Público aceitou. Mas, antes disso, a mulher já havia apresentado uma primeira queixa, que o MP decidiu arquivar, com o respaldo do Tribunal de Instrução, sem ouvir nenhum coveiro.