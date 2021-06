Mensagem de áudio levou jovens ao engano a centro de vacinação de Braga

Sandra Freitas Hoje às 18:22 Facebook

Alguns jovens deslocaram-se ao Altice Forum Braga por engano, esta tarde de domingo, depois de terem recebido uma mensagem de áudio, que circulou por aplicações de chat, a incentivar pessoas com mais de 30 anos a dirigirem-se àquele centro de vacinação.

"Levem o vosso cartão com o número de utente e dirijam-se à secretaria de vacinação. Quem quiser levar a vacina, pode dirigir-se ao Altice e levar hoje a primeira dose", ouve-se no áudio, que circulou durante o dia.

O JN constatou que houve jovens, com menos de 35 anos, que se apresentaram no local, mas foi-lhes negada a vacina, "porque já estava muita gente na fila" com idades superiores.

Ao JN, a coordenadora do centro de vacinação no Altice Forum Braga, Céu Ameixinha, negou qualquer tipo de convocatória a utentes com menos de 35 anos. "Sem marcação podem aparecer só nas faixas etárias acima dos 40 anos", sublinhou a responsável.

Confrontada, a equipa de trabalho responsável pelo processo de vacinação desvalorizou o episódio, sublinhando que, apesar do autoagendamento só estar disponível até aos 35 anos, a inoculação da primeira dose a pessoas na casa dos 30 anos não corresponde a "vacinação indevida". "Está dentro das faixas permitidas, acima dos 30", referiu fonte oficial.