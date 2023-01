Mil professores encheram ruas de Braga

A chuva intensa que se fez sentir esta quinta-feira, no distrito de Braga, não desmotivou a luta dos professores. Cerca de um milhar de docentes encheu a Praça do Município de Braga, depois de uma marcha lenta que começou na Avenida Central.

"O tempo congelado é para ser contado", gritavam os manifestantes, ao mesmo tempo que pediam "respeito" ao Governo, em vez de "migalhas", numa referência às medidas anunciadas, ontem, que não agradaram à classe. "O que o Ministério da Educação apresentou, ontem, é uma vergonha", atirava um dirigente sindical, em frente ao mar de gente que se concentrou à porta da Câmara de Braga.

É o caso de Cláudia Rodrigues, que se fez acompanhar pelo marido, Luís, e o filho David. "Estou no quarto escalão e deveria estar já no sexto. Também já fui ultrapassada nos concursos por colegas que entraram depois de mim nos quadros", lamentava a docente do 1º Ciclo.

Rosa Pereira e o marido Agostinho Pereira, também, levaram os filhos para a manifestação, "porque a luta também é dos alunos". A professora de Informática, de 42 anos, reclamava "a recuperação do tempo de serviço que [lhes] foi retirado, de seis anos, seis meses e 23 dias".

Além disso, a bracarense criticava o facto de ter sido "prejudicada" quando conseguiu efetivar, em 2009. "Não fui posicionada no meu escalão e regressei ao primeiro. Agora estou no terceiro escalão", relatava ao JN, revelando que o marido, professor de Física e Química, estava ainda numa situação "mais precária". "Como o tempo de serviço que tem, já deveria ser efetivo", defendia a docente.

Pela multidão, foi possível encontrar casos de pessoas já com 40 anos de carreira, que quiseram mostrar "solidariedade" com os colegas, como Teresa Ramôa. "Há professores que andam de terra e terra, sem qualquer estabilidade. E eu vou para a reforma com menos seis anos de serviço", criticava a sexagenária, rodeada por docentes de gerações mais novas.

Aos professores juntaram-se, ainda, pais e técnicos superiores de educação, como Cândida Silva, terapeuta da fala que lutava "contra a precariedade". "Temos pessoas vinculadas muito longe de casa e que têm o direito de conciliar a vida profissional da vida familiar, mas não conseguem", sublinhava a profissional de 37 anos, alocada numa escola em Famalicão, em regime de mobilidade. "O meu futuro é incerto", ressalvou.

Segundo o Sindicato de Professores do Norte, cerca de 90% dos docentes do distrito de Braga terá aderido à greve.