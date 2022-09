Miradouro instalado na casa seiscentista "dos Coimbras" desmontado até dia 26

A empresa "Torre dos Coimbras" que explora a Casa dos Coimbras, em Braga, monumento nacional, vai desmontar até dia 26 o miradouro, de 16 metros de altura, que ali colocou em meados de agosto, como meio de proporcionar aos turistas uma vista privilegiada sobre o centro histórico da cidade.

O gestor do espaço, Luís Aguiar Campos, disse ao JN que o faz "com enorme pena" por sentir que era o mais-valia para o turismo da cidade, e garantiu que "não era ilegal, por se tratar de uma estrutura provisória. " A casa e o café-museu nele integrado vão prosseguir com uma atividade cultural intensa até ao fim do ano, estando já a preparar a de 2023", adiantou.

Recorde-se que o pelouro do Urbanismo da Câmara de Braga, em despacho do vereador João Rodrigues, havia mandado demolir o miradouro, no prazo de dez dias, dado que a estrutura "não é nem nunca foi legal". O prazo terminava na sexta-feira, mas a empresa alegou razões logísticas para atrasar a retirada.

Entretanto, o Bloco de Esquerda de Braga emitiu um comunicado, no qual lamenta que "o tempo passe e a estrutura permanece, apesar do evidente impacto negativo na paisagem".

"Esta instalação terá sido feita sem aprovação da Câmara Municipal que, entretanto, terá solicitado já a demolição do miradouro. No entanto, este mantém-se. A instalação do miradouro careceria sempre de aprovação da Câmara, mas, tratando-se de uma zona de proteção da capela da Casa dos Coimbras, a Direção Regional de Cultura do Norte teria que emitir parecer positivo, antes de o Município se pronunciar", sustenta, adiantando que questionou o Ministério da Cultura no parlamento sobre o caso.

A "Torre dos Coimbras" explora alguns dos espaços da Casa, ou seja, o jardim com esplanada (bar e restaurante) a que chama de café-museu, a Capela seiscentista e a Torre anexa, e, a partir de 15 de agosto, o miradouro, uma estrutura de ferro, a partir da qual se tem uma vista de 360 graus sobre o centro histórico da cidade.

O conjunto é património nacional desde 1910, sendo propriedade de uma família local, atualmente a residir no Porto.