Montes sagrados unem Braga e Guimarães

Câmaras aprovam reabilitação de área paisagística com três santuários e duas citânias.

As câmaras municipais de Braga e Guimarães já têm a versão final do mapa do Programa Intermunicipal dos Sacromontes, um projeto que une as duas cidades na valorização florestal e cultural do edificado religioso e ambiental da zona da Falperra.

O programa foi aprovado esta sexta-feira na reunião de Câmara de Braga e vai ser votado depois de amanhã em Guimarães. Pela primeira vez, conhece-se o mapa dos 25 hectares de área paisagística que o programa dos Sacromontes prevê salvaguardar, onde se incluem os santuários do Bom Jesus, Sameiro e Santa Maria Madalena da Falperra, as citânias de Briteiros e de Sabroso, mais os moinhos de Portuguediz.

O projeto quer reabilitar e promover o património edificado mas, também, recuperar a área florestal envolvente aos espaços sagrados de forma a evitar ameaças como a dos incêndios de 2017. Vão ainda ser criados roteiros de turismo religioso, cultural e de natureza, bem como o mapeamento e a preservação da biodiversidade ali existente.

São muitas as ações previstas no plano que vai ser coordenado pela arquiteta paisagista Teresa Andresen. A conceituada portuense vai liderar uma equipa que inclui ainda um coordenador de cada município, mais dez técnicos de Guimarães e oito de Braga.

Diferendos religiosos

Não deixa de ser curioso que a rivalidade ancestral entre Braga e Guimarães, nascida de diferendos religiosos, seja diluída num projeto ligado a montes sagrados. Ricardo Rio, de Braga, denota que "tem existido uma predisposição para a colaboração" entre as duas câmaras. Domingos Bragança, de Guimarães, corrobora que "têm sido dados bons exemplos de união entre as duas cidades".

Enquanto projeto de valorização da religiosidade cultural e ambiental, o projeto dos Sacromontes também vai fortalecer as candidaturas individuais em que cada Município está envolvido. Um dos elementos da candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura em 2027 "tem como dinâmica a alma e o peso da religião na cidade", destaca Ricardo Rio. Por sua vez, o caminho da sustentabilidade ambiental que culminará em nova candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia "também passa por esta zona de património edificado e ambiental".

Arquiteta

Teresa Andresen, arquiteta que vai liderar a equipa técnica do programa, também coordenou a candidatura bem sucedida do Bom Jesus a Património da Humanidade. Em 2020, venceu o prémio Gonçalo Ribeiro Telles.

Fundos europeus

O Governo e a CCDR-N já autorizaram o programa dos Sacromontes a submeter candidaturas a fundos comunitários para as ações a elaborar.

13 as freguesias e uniões de freguesia inseridas no mapa dos Sacromontes são 13: nove em Braga e quatro em Guimarães.