Moradores contra ampliação de pavilhão das Gouladas

Presidente da Câmara de Braga diz que serve Hóquei Clube, alunos e população

Cinco moradores de ruas situadas junto ao pavilhão desportivo das Gouladas, em São Vítor, foram na noite de ontem, sexta-feira, à Assembleia Municipal de Braga protestar contra a obra de requalificação e ampliação do equipamento.

"Não faça a obra, presidente", disse um deles a Ricardo Rio. Os residentes dizem que o projeto foi feito sem que ninguém tivesse sido ouvido, e sustentam que vai reduzir a sua qualidade de vida. "Reduz a metade o único espaço verde da zona, tira a maioria dos lugares de estacionamento, e aumenta o ruído e a insegurança devido às claques dos clubes de hóquei que ali jogam, entre as quais a do Hóquei Clube da cidade", dizem.

No final da sessão, Ricardo Rio disse que a obra no pavilhão, que custa 1,6 milhões, vai servir o clube, os 400 alunos da Escola de Música Calouste Gulbenkian, os habitantes e outras associações desportivas.

Os residentes lembraram que, antes do pavilhão, havia no local um ringue público onde as pessoas iam divertir-se. "Agora, mesmo uma escola que dele usufrui tem de pagar", asseguram.

A este reparo, o autarca respondeu que o pavilhão foi feito ao tempo da gestão de Mesquita Machado, precisamente a pedido dos moradores porque o ringue tinha silvas e ervas daninhas e não servia a comunidade.

Sobre o corte na zona verde, disse que, do outro lado da rua, há o Complexo Desportivo e de Lazer da Rodovia, que podem frequentar, e garantiu que os técnicos da Câmara já se mostraram disponíveis para ouvir reclamações e sugestões.