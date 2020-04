Moradores contra lombas que fazem estremecer prédios

Sandra Freitas Hoje às 14:10 Facebook

Câmara de Braga promete nova vistoria na Rua Irmãos Roby, mas garante que medida acabou com atropelamentos.

Moradores da Rua Irmãos Roby, perto da estação de comboios de Braga, dizem estar há pelo menos dois anos a tentar convencer a Câmara a retirar três lombas de paralelo que fazem "estremecer" os prédios, sempre que passam autocarros e outros pesados "a alta velocidade". A intervenção foi feita a pedido da Junta de Freguesia de Maximinos para travar atropelamentos, mas os moradores garantem que os acidentes continuam a acontecer. A Autarquia promete uma nova vistoria.

"Em nada estou contra a passadeira elevada, estou contra as lombas antecedentes. Eu e os condóminos do meu prédio sentimos o edifício a tremer, devido às centenas de autocarros e veículos pesados que passam nesta rua, todos os dias. As consequências são as fissuras na nossa habitação", queixa-se Paulo Machado, um representante dos moradores, que já denunciou o problema ao Município de Braga, "em 2018".