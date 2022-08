Moradores de Braga furiosos com carrinhos de compras abandonados na rua

Os moradores das urbanizações que circundam o centro comercial Braga Parque, onde está instalada uma loja Pingo Doce, dizem-se "desagradados" com a quantidade de carrinhos de compras daquele supermercado que têm sido abandonados na via pública. A empresa admite que o problema "não é novo", mas "não pode controlar saída dos carrinhos do shopping e dos parques de estacionamento".

"Só numa caminhada que fiz, desde a Avenida Antero de Quental até à rotunda da Universidade do Minho, dei de caras com um vasto número de carrinhos nos mais diversos locais e posições", lamenta Mário Relvas, um dos moradores indignados com a situação.

Segundo o bracarense, além do abandono dos equipamentos na via pública, já assistiu "a rapazes sentados nos carrinhos e outros a empurrá-los, fazendo corridas de rua. Às vezes, batem em carros devidamente estacionados, danificando-os".