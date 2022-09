Morreu idosa atropelada em lar de Braga 

Faleceu no Hospital de Braga a mulher de 92 anos de idade que foi atropelada, ao final da manhã, no parque de estacionamento do lar de idosos onde vivia em Nogueira, Braga.

A idosa teria caído no exterior do lar e estaria no chão quando foi atropelada por um automóvel. As circunstâncias do acidente estão ainda por apurar.

Chamados ao local, os Bombeiros Sapadores de Braga e a VMER do INEM transportaram a vítima, ainda com vida, para o hospital de Braga.

Contudo, acabaria por sucumbir à gravidade dos ferimentos.