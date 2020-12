Morreu jovem ferida em despiste automóvel sábado à noite no Sameiro

JN Hoje às 08:22 Facebook

Morreu durante a madrugada uma das pessoas feridas do acidente de viação ocorrido no sábado à noite na zona do Sameiro, em Braga.

A vítima mortal, Cátia Araújo, de 30 anos, ficou gravemente ferida na sequência do acidente, cerca das 22.30 horas de sábado. Acabaria por falecer durante a madrugada, no hospital de Braga.

Do acidente, resultaram ainda ferimentos no outro ocupante do carro, um homem, de cerca de 30 anos, residente em Guimarães.

O automóvel embateu numa árvore à esquerda da descida onde termina a Rampa da Falperra.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Braga, o INEM e a GNR.