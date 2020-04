Morreu mais um utente do Asilo de S. José em Braga por Covid-19

Joaquim Gomes Hoje às 14:05 Facebook

Um utente do Asilo de S. José, em Braga, morreu este sábado devido a Covid-19, no Hospital Central de Braga, apurou o JN junto do presidente desta instituição, José Luís Cunha, elevando para seis o número de óbitos: três mulheres e três homens.

Segundo José Luís Cunha, as vítimas mortais são "pessoas com diversas patologias e muito graves, com idades superiores a 80 e 90 anos, algumas acamadas e em cadeiras de rodas, que viram assim o seu estado de saúde bastante agravado, tendo sido transportadas ao Hospital Central de Braga à medida que iam piorando", tendo acabado por falecer "nos Cuidados Intensivos".

O trabalho de assistência permanente na instituição continua a ser assegurado pelas Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição - com presença em Braga há 145 anos e agora exclusivamente dedicadas ao Lar de Idosos do Asilo de S. José. A diretora técnica, irmã Maria Luísa, tem vindo, tal como o presidente do asilo, a apelar a mais ajudas às entidades oficiais no terreno e à sociedade civil bracarense.

A instituição particular de solidariedade social Asilo de S. José está a comemorar o seu 170º aniversário e, não podendo festejar, resolveu mimar com um pastel de nata cada um dos utentes, cerca de uma centena - aquando da encomenda à Casa das Natas, sediada em Braga, o estabelecimento ofereceu os pastéis aos idosos.