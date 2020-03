Morreu mais uma utente infetada com Covid-19 em lar de Braga

Sandra Freitas Hoje às 15:27 Facebook

Uma utente do Asilo de São José, em Braga, com 88 anos, faleceu esta sexta-feira no Hospital de Braga. A idosa testou positivo para a Covid-19.

De acordo com a diretora técnica, Maria Luísa, a utente foi encaminhada para o Hospital de Braga na passada quarta-feira, "devido a insuficiência cardiorrespiratória". Nessa altura, não tinham dados de que a utente estivesse infetada pelo novo coronavírus. "Já tínhamos feito análises e os resultados deram inconclusivos", garante a responsável, acrescentando que apenas no Hospital de Braga é que determinaram que a mulher estava infetada, com novos testes.

A vítima já "tinha vários problemas de saúde", sublinha Maria Luísa, admitindo que o lar tem mais utentes e funcionários infetados e continua a aguardar resultados de vários testes que foram realizados.