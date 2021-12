Morreu o empresário Arlindo Correia

Joaquim Gomes Hoje às 20:33 Facebook

O empresário da construção civil Arlindo Correia morreu, esta terça-feira, em Braga, aos 81 anos de idade. Era conhecido por ter criado um dos maiores universos empresariais do setor, com empreendimentos em todo o território nacional, mas também no estrangeiro.

A sua obra mais emblemática em Braga foi a Urbanização Europa Arlindo, em Ferreiros, na zona sul da cidade de Braga. Arlindo chegou a ser convidado para presidir ao Sporting Clube de Braga, proposta que declinou, alegando que todo o tempo que tinha era para se dedicar à família.

Arlindo Augusto Xavier Correia era natural de Braga e deixa viúva Rosa Gonçalves Ferreira, com quem residia em Santana do Vimieiro. O funeral realiza-se esta quarta-feira, na igreja paroquial de Santa Ana do Vimieiro, de onde partirá o cortejo fúnebre para o cemitério local, a partir das 16 horas.