Morreu octogenária no Lar de Idosos de Ferreiros em Braga

Uma octogenária morreu a meio da tarde desta sexta-feira, no Lar de Idosos de Ferreiros, em Braga, sendo suspeita de estar infetada com Covid-19, mas a causa direta do falecimento terá sido uma paragem cardiorrespiratória.

É o segundo caso mortal no espaço de cerca de duas semanas, no Lar de Idosos do Centro Paroquial de Ferreiros, em Braga, sendo que a idosa, de 87 anos, já se apresentava muito debilitada, ainda antes da pandemia, mas segundo o diretor daquela instituição, Padre Miguel Paulo Santos, não está confirmado haver nexo de causalidade com o novo coronavírus, porque a octogenária ainda aguardava os resultados dos exames que fez há uma semana.

O óbito foi confirmado no próprio local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e a vítima transportada pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos para a Casa Mortuária do Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, que funciona nas instalações do Hospital Central de Braga.