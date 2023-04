Mostra Internacional de Teatro de Braga traz oito companhias e 50 artistas

A Companhia de Teatro de Braga (CTB) vai realizar de 1 a 6 de maio a sua segunda Mostra Internacional de Teatro - Sem Fronteiras (MIT), evento em que participam mais de 50 artistas de sete países (Quirguistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Chipre, Itália, Ucrânia e Portugal), num total de oito criações e 15 espetáculos.

A iniciativa decorre na cidade de Braga, no Teatro Circo, em Barcelos, no Teatro Gil Vicente e na Maia, na Quinta da Caverneira, (neste caso numa parceria com o Art"Imagem).

O seu Diretor, Rui Madeira adiantou ao JN que, "o Festival será mais um tempo de solidariedade para com os artistas ucranianos e com o Teatro Nacional da Região de Kershon, (parceiro da CTB há mais de 10 anos, e que luta para a sua reabertura), na pessoa do seu diretor Olexandr Kniga e que se deslocará de Kershon para estar connosco. Assim 50% das receitas de bilheteira da MIT serão entregues àquele Teatro".

PUB

No dia 1 de maio, pelas 17 horas, terá lugar a sessão oficial de abertura e de boas vindas aos participantes da MIT23, nos jardins do Museu dos Biscainhos, seguido da criação «MESA, um Lugar onde...», uma peça sobre Identidade e memória.

A MIT23 - acrescenta Rui Madeira - enquadra-se no âmbito das relações internacionais da CTB, e numa parceria com a ETA - Eurásia Theater Association, estrutura com sede em Maltepe / Istambul que integra teatros, companhias e festivais de 25 países, da Europa e Ásia (Índia, Azerbaijão, Bulgária, França, Geórgia, Itália, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão, Kosovo, Lituânia, Chipre, Polónia, Países Baixos, Portugal, Roménia, Sérvia, Uzbequistão, Espanha, Turquia, Ucrânia) e cujo comité Executivo o diretor da CTB integra". A ETA tem como um dos seus objetivos a promoção da Paz e da Interculturalidade, através da Arte do Teatro.

A Mostra - diz ainda - quer afirmar-se como mais uma ferramenta para a Coesão Social e reconhecimento do Outro, através do Teatro, numa cidade cada dia mais plural e diversa, que conta com a participação ativa de comunidades oriundas das mais variadas latitudes".