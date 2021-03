Motociclista ferido em colisão em Braga

Sandra Freitas Hoje às 13:24, atualizado às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, na casa dos 40 anos, ficou ferido na sequência de uma colisão da mota que conduzia com um veículo ligeiro. O acidente ocorreu este sábado, pelas 12.15 horas, na EN101, na freguesia de Esporões, em Braga.

Segundo o JN apurou no local, o motociclista seguia no sentido para Guimarães quando colidiu com um carro que seguia no sentido contrário, que estava a tentar cruzar a estrada para entrar num restaurante, junto à igreja de Esporões.

"Não percebi como é que aconteceu o acidente. Nós estamos a entrar para o restaurante e levámos com a mota", afirmou ao JN um dos elementos do casal que seguia no Peugeot que sofreu o embate.

Populares no local adiantaram que o motociclista ficou prostrado no chão, mas esteve sempre consciente até à chegada dos Bombeiros Sapadores de Braga. Os ferimentos são ligeiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.