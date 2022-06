Motociclista morre em acidente que envolveu dois carros em Braga

JN Hoje às 20:02, atualizado às 20:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um motociclista de 46 anos morreu, esta quarta-feira à tarde, numa colisão com dois carros em Lomar, Braga.

O acidente deu-se num cruzamento - da estrada que Braga a Joane, em Famalicão - quando um carro embateu no motociclo, fazendo-o desviar-se para a faixa de rodagem contrária, onde bateu contra outro carro, que seguia em sentido contrário.

No local, alguns moradores da zona disseram ao JN que a visibilidade no cruzamento é reduzida devido à existência de um contentor de lixo de grandes dimensões, o que terá feito com que o condutor da primeira viatura não visse o motociclista.

O óbito foi declarado no local, onde esteve uma ambulância da Cruz Vermelha e a VMER (Viatura Médica de Emergência Rápida).