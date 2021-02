Emília Monteiro Hoje às 16:15 Facebook

Um homem de 64 anos morreu, ao final da manhã deste domingo, quando a mota que conduzia chocou com um carro em Ruílhe, Braga.

O INEM socorreu a vítima, mas o óbito acabou por ser confirmado no local. O alerta foi dado às 11.35 horas e o corpo foi removido pelos Bombeiros Sapadores de Braga para a morgue do hospital para ser autopsiado.

A GNR de Braga está a investigar as causas do acidente mortal, tendo ouvido o condutor do veículo envolvido na colisão.