Motociclista morre em colisão com carrinha em Braga

Uma vítima mortal é o resultado de um acidente que ocorreu entre uma mota e uma carrinha, na freguesia de Santa Lucrécia de Algeriz, em Braga, na tarde desta quarta-feira.

O motociclista, com 54 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão com uma carrinha de caixa aberta, na Estrada Municipal 591, que liga a Variante do Fojo à freguesia de Santa Lucrécia de Algeriz.

O acidente terá acontecido pelas 16 horas, em circunstâncias ainda por apurar.

A equipa médica da VMER de Braga acorreu ao local, mas já não conseguiu reverter a paragem cardiorrespiratória da vítima e o óbito foi declarado no local. Os Bombeiros Sapadores de Braga transportaram o corpo para a morgue do hospital local.