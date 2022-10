Motociclista morre num despiste contra paragem de autocarros em Braga

Sandra Freitas Hoje às 19:50, atualizado às 21:03 Facebook

Um homem morreu na sequência de um despiste do motociclo em que seguia, ao início da noite deste domingo, em Braga.

Os Bombeiros Sapadores de Braga confirmaram ao JN que foram chamados, já depois das 19 horas, para a remoção de um cadáver, na sequência de um acidente de moto.

O acidente ocorreu na Avenida da Grumeira, em Pedralva. O condutor de uma Harley Davidson seguia numa reta quando perdeu o controlo do veículo e despistou-se contra uma paragem de autocarros.

A vítima, residente em Ferreiros e com cerca de 45 anos, tinha estado num convívio com amigos, também adeptos de motas, e dirigia-se para um encontro com outro grupo de amigos na cidade. Os destroços da paragem de autocarros e de um espelho de visibilidade ficaram espalhados ao longo de vários metros.

A GNR do Sameiro e de Braga estiveram no local a tomar conta da ocorrência.

Os Bombeiros Sapadores de Braga transportaram o corpo para o Instituto de Medicina Legal.