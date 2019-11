Mulher despistou-se e carro capotou após despiste em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 13:49 Facebook

Uma mulher capotou com o seu automóvel, depois de se despistar, quando seguia pela Estrada Nacional 205-4, em Pousada, Braga, a meio da manhã deste sábado.

A vítima, de 50 anos, tinha acabado de sair da sua residência, na freguesia de Pousada, no concelho de Braga, em direção à Ponte do Porto, em Amares, quando derrapou, ainda do lado de Braga, derivando para uma poça e resvalado para a via

Os operacionais dos Bombeiros Voluntários de Amares, sob o comando de Domingos Ferreira, desencarceraram a vítima, assistida também pelos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM, tendo sido logo estabilizada no local e depois conduzida para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, em estado que não inspira cuidados.

O Posto Territorial da GNR de Braga esteve no local a registar a ocorrência e a regularizar o trânsito.