Mulher desaparecida em Braga desde a véspera de Natal

As autoridades estão à procura de uma mulher, na casa dos 60 anos, moradora no centro de Braga, que foi dada como desaparecida desde a manhã do dia 24 de dezembro.

De acordo com os dados revelados numa publicação no Facebook, a mulher chama-se Maria Manuela Correia Oliveira e mede 1,5 metros. Foi vista pela última vez na Avenida 25 de Abril, em Braga, por volta das 11.30 horas. "Vestia saia e camisola castanha, casaco bege e botas pretas. Levava um trólei de compras vermelho", descreve a publicação.

O JN apurou que a vítima mora perto da Igreja de S. Lázaro. A PSP e a GNR foram mobilizadas.