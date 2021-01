Mulher ferida em despiste de carro para ravina em Braga

JN Hoje às 11:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher ficou ferida esta quinta-feira de manhã na sequência de um despiste do carro que conduzia, em Tibães.

O acidente ocorreu na rua do Anjo, em Mire de Tibães, cerca das 10.30 horas desta quinta-feira, numa zona que, cerca de uma hora depois, ainda tinha muito gelo e piso escorregadio.

Não é de excluir a presença do gelo na estrada como causa do despiste, embora as autoridades não revelem pormenores sobre o que terá levado a mulher a perder o controlo da viatura.

O carro caiu por uma ravina, imobilizando-se cerca de cinco metros abaixo do nível da estrada. A condutora, de 49 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o hospital de Braga.

O socorro mobilizou 14 operacionais, entre meios dos Sapadores de Braga, com uma ambulância e um carro de desencarceramento, do INEM, e da GNR, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga.