Município de Braga disponibiliza 26 quartos a profissionais de saúde

Sandra Freitas Hoje às 19:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Município de Braga colocou o Centro de Juventude ao dispor dos profissionais de saúde que não queiram ou possam regressar a casa, sob pena de contágio a familiares.

Por tempo indeterminado, são disponibilizados, gratuitamente, 26 quartos com capacidade para receber até 52 pessoas.

Os interessados devem contactar o Centro de Juventude de Braga através do e-mail pousadadejuventude@investbraga.com ou pelo telefone 253 148 682.

Também a Arquidiocese de Braga vai disponibilizar o Hotel do Lago, no Santuário do Bom Jesus, para alojar os profissionais de saúde que exercem em Braga.

O Município de Braga já encerrou todos os seus espaços culturais, de desporto e lazer. As feiras e mercados não alimentares, também, estão suspensos. O mercado municipal provisório mantém-se aberto, mas com acesso limitado.