Município de Braga disponibiliza espaços exteriores aos ginásios e clubes de saúde

O município de Braga vai disponibilizar espaços ao ar livre para que os ginásios e clubes de saúde possam realizar as suas atividades de grupo, nomeadamente no Parque da Ponte, Campo de Futebol da Ponte, Parque do Picoto e Parque Desportivo da Rodovia.

"Se, ao longo dos últimos anos, pudemos contar com o contributo dos ginásios e clubes nas iniciativas desportivas promovidas pelo Município, chegou a hora de os apoiar, disponibilizando locais onde possam realizar as suas aulas de grupo, com todas as condições de segurança exigidas neste momento", explica Sameiro Araújo, vice-presidente da Câmara, em comunicado.

Os espaços podem ser usufruídos gratuitamente, com reservas por períodos de uma hora e 30 minutos. Está inserido neste período os momentos de montagem e desmontagem do espaço.