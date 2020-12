Município de Braga distinguido com Bandeira Verde ECOXXI

Luís Moreira Hoje às 19:15 Facebook

O Município de Braga foi pela primeira vez distinguido com o galardão Bandeira Verde ECOXXI, figurando assim entre os municípios portugueses com melhores índices de sustentabilidade.

O Gabinete da Presidência revelou que "os resultados da candidatura submetida pela autarquia Bracarense conhecidos hoje, durante o evento promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) que decorreu online. O Município atingiu um índice de 80,9 por cento nos indicadores avaliados, sendo reconhecido como um dos mais sustentáveis do país.

Com a Bandeira Verde ECO XXI, a Câmara reafirma o compromisso para com a sustentabilidade, "um elemento-chave para garantir a qualidade de vida às populações".

Durante a cerimónia, o seu presidente, Ricardo Rio, lembrou que "Braga atribui especial relevância à sustentabilidade", destacando os múltiplos projetos e políticas que têm sido desenvolvidas em articulação com os cidadãos e as instituições.

"Temos projetos no âmbito da descarbonização, de que é exemplo o BUILD, um laboratório para a descarbonização que desenvolvemos em parceria com instituições e ensino e investigação, e outros no domínio da adaptação às alterações climáticas", enumerou o autarca.

Ricardo Rio falou sobre a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Braga, que apresenta várias iniciativas ligadas à eficiência energética e mobilidade sustentável, e abordou o Relatório de Sustentabilidade, que afirma um conjunto de compromissos que o Município quer valorizar nas suas políticas de sustentabilidade.

Em 2020 foram apresentadas 62 candidaturas de todas as regiões, sendo 14 delas de novos municípios e freguesias, face a 2019, entrados na rede ECOXXI: Alandroal, Amarante, Beja, Braga, Caminha, Campo Maior, Freixo de Espada a Cinta, Mira, Oeiras, Ourém, Sintra, Torres Novas, Trofa e Vila do Porto.