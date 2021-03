Município e GNR de Braga detetaram empresa a poluir Rio Este

Luís Moreira Hoje às 20:23 Facebook

O CEPN (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente) da GNR de Braga e os serviços da Proteção Civil da Câmara local detetaram, esta terça-feira, no rio Este, em Celeirós, uma empresa do Parque Industrial que estava a fazer, por volta do meio-dia, uma descarga poluente no Rio Este, tendo identificado os seus gerentes.

"Conseguimos levantar uma tampa e ver de onde vinha a descarga. A Guarda vai, agora, comunicar o facto à Agência Portuguesa do Ambiente que instruirá o respetivo processo de contraordenação", disse ao JN o vereador do pelouro, Altino Bessa.

O autarca salientou que a descoberta do poluidor leva a pensar se não será a mesma empresa a autora de outras descargas que ocorreram periodicamente naquela zona do Este, um afluente do rio Ave. "O problema é que as descargas são, na maioria das vezes, feitas durante pouco tempo, e os nossos serviços e a GNR não são avisados por quem as deteta", salientou, apelando aos cidadãos que, em vez de primeiro colocarem a ocorrência nas redes sociais, avisem o Município ou a GNR.