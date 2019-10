Muro cai devido a derrocada de terras em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um muro caiu a meio da tarde deste sábado, devido a derrocada de terras, em Ferreiros, nos arredores da cidade de Braga.

As fortes chuvadas durante toda a madrugada e que se prolongaram de manhã levaram a que o talude cedesse, derrubando o muro, tendo os residentes na casa situada abaixo escapado ilesos aos ferros, pedras e terra projetados.

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga compareceu de imediato no local, na Rua Ambrósio Campelo, uma estrada municipal da freguesia de Ferreiros, já perto do lugar de Mazagão, tendo escorado toda a zona do sinistro.