Museu de Arqueologia de Braga faz obras com doação de 410 mil euros de casal alemão e prepara exposição de Arqueologia do Mundo Clássico do Mediterrâneo.

O Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa está a receber obras de beneficiação e requalificação graças a uma doação de 410 mil euros feita por um casal alemão. A obra inclui a limpeza e pintura do edifício e a melhoria dos seus sistemas de segurança e iluminação. O museu abriu em 2007.

Em declarações ao JN, a conservadora do museu, Isabel Silva, adiantou que Marion Bühler-Brockhaus e Hans-Peter Bühler haviam já doado, em 2018, quase 200 peças de mármore, esculturas em mármore, bronze e terracota, mosaicos romanos, vasos cerâmicos gregos e etruscos, unguentários romanos em vidro, utensílios, equipamentos e adornos em bronze e metais nobres.

A entrega da coleção ocorreu no âmbito da comemoração do centenário da sua criação oficial do museu, que ocorreu em 28 de março de 1918.

A partir desse espólio, o museu prepara, para outubro, uma grande exposição de Arqueologia do Mundo Clássico do Mediterrâneo, que será, também, uma homenagem ao casal.

"As peças entregues representam um enorme enriquecimento da nossa coleção permanente, que era, até agora, constituída por artefactos utilitários maioritariamente provenientes desta região", salientou.

Entre as peças doadas, estão várias de grande dimensão como uma escultura de uma figura togada romana, a cabeça do imperador Trajano e um torso de militar em mármore. Integram ainda a coleção um vasto número de objetos de diversas proveniências e cronologias, desde o Mundo Egípcio, Grego, Etrusco e Romano, entre outros.