Nem Marco Paulo faltou ao regresso da Procissão dos Passos

Semana Santa de Braga começou em grande com milhares de turistas e fiéis na cidade.

Depois de guardadas durante dois anos por causa da covid-19, as colchas voltaram este domingo a ser colocadas às janelas e varandas das casas no centro de Braga para a passagem da Procissão dos Passos. "Ninguém imagina as saudades que eu tinha de participar na Semana Santa. Sentia uma tristeza tão grande por estar tudo parado por causa da pandemia", disse ao JN Sameiro Costa, 56 anos, residente em Gualtar. O cantor Marco Paulo participou em alguns momentos da cerimónia e foi muito requisitado para tirar fotografias.

A primeira procissão da Semana Santa saiu ao final da tarde de hoje à rua e milhares de pessoas, com e sem máscara, voltaram a participar ou apenas ver passar o cortejo. Para D. José Cordeiro, arcebispo de Braga há poucos meses, esta também foi a primeira procissão na primeira Semana Santa da cidade. "Temos um arcebispo novo, a pandemia parece que está a acabar, está sol, os turistas voltaram e está tudo a voltar ao normal", afirmou Torcato Silva, de Guimarães.

Organizada pela Irmandade da Santa Cruz, a procissão teve o ponto alto quando se cumpriu a tradição de aproximar o andar do Senhor dos Passos com o de Nossa Senhora das Dores para que "mãe e filho se encontrassem". No "Sermão do Encontro", proferido junto às duas imagens, pelo Vigário-Geral da Diocese de Braga, o cónego José Paulo Abreu simulou uma entrevista a Jesus, com perguntas e respostas. Por entre a alegria de ver "a procissão na praça e Jesus na rua", o cónego falou ainda do custo de vida "cada vez mais caro" e do supermercado que começa a ser "inacessível". Na conversa, o Vigário-Geral afirmou, sobre a guerra na Ucrânia, que "já estamos todos cansados de ver os braços dos miúdos a dizer adeus aos pais nos vidros dos autocarros" e que esta guerra é uma "tirania" e uma "desumanidade".

A enfermeira Céu Ameixinha, responsável pelo centro de vacinação covid-19 de Braga foi uma das centenas de figurantes da procissão. "Juntamente com um grupo de amigos criamos a Confraria dos Figurantes e participamos nas 4 procissões da Semana Santa", explicou.

Programa

As três principais procissões que marcam a Semana Santa de Braga estão marcadas para quarta-feira, dia 13, com Procissão da Burrinha, organizada pela Junta de Freguesia de S. Victor, para quinta-feira, dia 14, com a procissão do Senhor "Ecce Homo", marcada para as 21.30 horas e, na sexta-feira, a do Enterro do Senhor agendada igualmente para as 21.30 horas, também na Sé Catedral.