Nesta paróquia de Braga, trocou-se a igreja por um pavilhão

Emília Monteiro Hoje às 14:30 Facebook

Twitter

Partilhar

As missas de Priscos, em Braga, começaram, este domingo, a ser celebradas no pavilhão do Clube Desportivo e Cultural da localidade.

Segundo o padre João Torres, pároco local, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde apenas cabem 20 pessoas na igreja. "No pavilhão podem estar cerca de 150", justificou. Até que terminem as regras impostas pelo covid-19, a missa vai continuar a ser no pavilhão. "Aqui estamos juntos e em segurança e a igreja não é um edifício, são as pessoas", acrescentou o sacerdote

Todos os presentes na cerimónia usavam máscara e desinfetaram as mãos antes de entrar no espaço. A comunhão foi feita na mão: "Que ninguém tenha medo de comungar com as mãos. Elas estão limpas e desinfetadas enquanto que há por ai muitas línguas sujas", salientou João Torres.