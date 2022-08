Noite Branca de Braga abre em setembro com exposição de media arts

Uma exposição nas áreas da "media arts", das artes visuais e do design, intitulada "Europe and Beyond", abre, no começo de setembro, a próxima edição da Noite Branca de Braga, numa parceria entre as equipas da candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura - Braga"27 e da Braga Media Arts.

Fonte do município adiantou que a mostra consiste em quatro obras provenientes de cidades parceiras como Fortaleza (Brasil), Kaunas Capital Europeia da Cultura 2022 (Lituânia), Clérmont-Ferrand (candidata a Capital Europeia da Cultura 2028), Enghien Les Bains (França) e Gwangju (Coreia do Sul).

As quatro obras estarão expostas no Theatro Circo e no espaço gnration durante a Noite Branca de Braga, nos dias 2, 3 e 4 de setembro, e serão de acesso público gratuito. "Root", uma das obras de "Europe and Beyond", da autoria de Anne-Sophie Emard, pode ser apreciada no salão nobre do Theatro Circo. Tem co-curadoria de Clermont Ferrand Cidade Candidata Capital Europeia da Cultura 2028. Já o trabalho artístico chamado #IssoNãoÉPixação#, do brasileiro Vítor Grilo, está patente ao público no mesmo local, tendo co-curadoria da Cidade Criativa da UNESCO de Fortaleza BLUR 2.0.

A iniciativa acolhe, ainda, um trabalho coletivo do português Jorge Ramos, da coreana Anna Kim e do francês Julien Gaillac, que fica na galeria INL do gnration, onde também pode ser apreciada a obra "Forest Tectonics", uma criação do artista lituano Aistė Ambrazevičiūtė, com co-curadoria de "Kaunas Capital Europeia da Cultura 2022".