Noite Branca de Braga tirou toda a gente de casa e deixou cidade apinhada

Entradas para concertos na Praça do Município foram controladas, devido à afluência. Festa termina hoje.

Milhares de pessoas entupiram, nos últimos dois dias, as ruas do Centro Histórico de Braga para a Noite Braga - que termina hoje -, mas poucas são as dúvidas de que Renata Jácome, com 16 anos, terá sido a primeira visitante a chegar à festa. Anteontem, quando a cidade ainda dormia, pelas 7.30 horas, a jovem bracarense estava já a instalar-se junto ao palco da Praça do Município, onde outros amigos viriam a juntar-se.

Foram quase 17 horas de espera só para garantir um lugar privilegiado para ver Fernando Daniel, um dos cabeças de cartaz do evento. Antes, Renata ainda ouviu Aurea na primeira fila. Mas houve quem não tivesse a mesma sorte. Os foliões eram tantos, que a Polícia teve mesmo de limitar as entradas para os concertos.