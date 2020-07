Nova descarga no rio Este em Braga revolta autarca de Priscos

Sandra Freitas Hoje às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O rio Este, em Braga, foi alvo de uma nova descarga poluente, este sábado, ao que tudo indica oriunda do Parque Industrial de Celeirós.

O autarca de Priscos - local onde as águas passaram hoje a correr de cor esbranquiçada - mostrou-se revoltado e promete levar autoridades até aos infratores.

"Farei, a partir de hoje, todos, mas mesmo todos os esforços para que tal não se volte a repetir. Acompanharei as autoridades até aos infractores, denunciarei na comunicação social quem o faz, levarei até às últimas consequências os graves danos causados no ambiente pelos infractores", escreveu Israel Pinto na página pessoal do Facebook.

Na mesma publicação, lamentou que "as inúmeras iniciativas" de associações e grupos informais para limpeza do rio Este não estejam a surtir efeito. "Dia após dia, irresponsáveis fazem do nosso rio um mero local de descargas constantes de poluentes", denunciou o autarca local, com imagens do rio pintado de branco a acompanhar as palavras.

A descarga foi comunicada às autoridades para investigação dos infratores.